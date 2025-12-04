„Mosconi Cup“ startas: Pijaus Labučio debiutas pažymėtas Europos rinktinės dominavimu prieš JAV

P. Labutis prisidėjo prie abiejų savo komandos pergalių. Komandinėje dvikovoje jis pranoko Billy Thorpe’ą, o poroje su vokiečiu Moritzu Neuhausenu 5:2 įveikė Tylerį Styerį ir tą patį B. Thorpe’ą. Taip pat pergales Europai pelnė Josho Fillerio ir Davido Alcaide duetas bei škotas Jaysonas Shaw, nugalėjęs Skylerį Woodwardą.
„Pirmoji diena suteikė šiek tiek pasitikėjimo savo jėgomis, bet atsipalaiduoti negalime – darbas dar nebaigtas“, – po starto sakė P. Labutis, pridurdamas, kad amerikiečiai kitą dieną gali parodyti visai kitokį žaidimą.
„Mosconi Cup“ varžybos vyks iki gruodžio 6 dienos, o jų prizų fondas siekia 300 tūkst. JAV dolerių. Nugalėtojų komandos nariai pasidalins po 40 tūkst. JAV dolerių. Turnyras pirmą kartą surengtas 1994 metais ir laikomas vienu svarbiausių profesionalų pule.
„Mosconi Cup“ turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
