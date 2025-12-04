 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Europos taurė: „Bahčešehir“ – „Neptūnas“ (GYVAI)

2025-12-04 17:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 17:30

Šiandien Europos taurės turnyro A grupės rungtynėse susitinka Stambulo „Bahčešehir“ ir Klaipėdos „Neptūnas“.

(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Šiandien Europos taurės turnyro A grupės rungtynėse susitinka Stambulo „Bahčešehir“ ir Klaipėdos „Neptūnas“.

0

Lietuvos klubas per 8 turus pasiekė 3 pergales. Tuo tarpu Turkijos ekipa laimėjo 6 sykius ir dalijasi 1–3 vietas.

Puikiai dvikovą pradėjo klaipėdiečiai – 8:2. Toliau sėkmingai žaidęs „Neptūnas“ 6-ąją minutę pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą – 17:7. „Bahčešehir“ atsitiesė po atkarpos 7:1 (16:20), bet svečiai kėlinį baigė spurtu 12:2 ir vėl atitrūko – 32:18.

