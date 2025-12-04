Pijus Baniulis išbandė jėgas pasaulio akrobatinio slidinėjimo taurės etape Pekine

Vyrų didžiojo šuolio rungtyje pasirodė ir lietuvis Pijus Baniulis. Už pirmą šuolį lietuvis gavo tik 13,50 balo, už antrą – 33, o už trečią – 40,25. Susumavus dviejų geriausių šuolių rezultatus P. Baniulis su 73,25 balo pirmoje grupėje liko paskutinis – 28-as, o absoliučioje atrankos įskaitoje buvo 54-as tarp 55 dalyvių.
Iš abiejų atrankos grupių į finalą pateko po 5 sportininkus. Pirmoje grupėje bilietui į finalą užteko 164,5 balo, o antroje reikėjo rinkti bent 175 balus.
Geriausiai atrankoje pasirodė Naujosios Zelandijos atstovas Luca Harringtonas. Šių metų pasaulio čempionas surinko 179,5 balo.
Young gun Frank Wahlstroem and reigning world champ Luca Harrington made some noise in men’s Beijing Big Air World Cup qualies today, leading their respective heats into Saturday’s finals…👊#fisparkandpipe #fisbigair #fisfreeski #worldcupbeijing pic.twitter.com/sDR0aWj5p4— FISfreestyle (@FISfreestyle) December 4, 2025
