  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pijus Baniulis išbandė jėgas pasaulio akrobatinio slidinėjimo taurės etape Pekine

2025-12-04 15:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 15:40

Pekine (Kinija) ketvirtadienį prasidėjo pasaulio akrobatinio slidinėjimo taurės etapas.

LNSA nuotr. | Organizatorių nuotr.

Pekine (Kinija) ketvirtadienį prasidėjo pasaulio akrobatinio slidinėjimo taurės etapas.

0

Vyrų didžiojo šuolio rungtyje pasirodė ir lietuvis Pijus Baniulis. Už pirmą šuolį lietuvis gavo tik 13,50 balo, už antrą – 33, o už trečią – 40,25. Susumavus dviejų geriausių šuolių rezultatus P. Baniulis su 73,25 balo pirmoje grupėje liko paskutinis – 28-as, o absoliučioje atrankos įskaitoje buvo 54-as tarp 55 dalyvių.

Iš abiejų atrankos grupių į finalą pateko po 5 sportininkus. Pirmoje grupėje bilietui į finalą užteko 164,5 balo, o antroje reikėjo rinkti bent 175 balus.

Geriausiai atrankoje pasirodė Naujosios Zelandijos atstovas Luca Harringtonas. Šių metų pasaulio čempionas surinko 179,5 balo.

