Tragedija supurtė sportininkus mėgėjus: žuvo be priežiūros štangos spaudimą atlikinėjęs vyras

Stebėjimo kamerų užfiksuotoje vaizdo medžiagoje matyti kraupus momentas, kai sunki štanga išsprūsta Ronaldui Montenegro iš rankų ir rėžiasi jam į krūtinę.
Matyti, kaip darbuotojai ir kiti sporto salės lankytojai skuba padėti vyrui po to, kai jam pavyko išsilaisvinti, atsistoti akivaizdžiai kenčiant skausmą ir po kelių sekundžių susmukti ant žemės.
Mėgėjas sportininkas buvo nugabentas į netoliese esantį sveikatos centrą, tačiau medikai niekuo negalėjo padėti, kad išgelbėtų dviejų vaikų tėvą.
Policija pradėjo tyrimą dėl incidento, tačiau jau padarė išvadą, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas.
Giminaitis, prašęs neviešinti jo tapatybės, Brazilijos žiniasklaidai sakė, kad jis reguliariai treniravosi, siekdamas palaikyti formą. Pasirodžius vaizdo įrašui, kuriame matyti, kaip sunki štanga išslysta jam iš rankų ir krenta ant krūtinės, šeimos narys sakė: „Tai treniruotė, kuriai reikalingas treneris. Vaizdo įraše matyti, kad jam viskas gerai, kad jis net atlieka seriją, apšildo rankas, kad darytų tai vėl, o kai atsisėda, jam nepavyksta ir štanga nuslysta.
Mes norime, kad sporto salės atkreiptų dėmesį į prevencijos klausimą, susijusį su šia įranga. Treneriai negali leisti mokiniams to daryti vieniems, net jei jie žino, kaip atlikti judesį.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.