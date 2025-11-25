 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Mėgėjai

Vilniuje – šimtai „ūsuotų“ bėgikų

2025-11-25 18:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 18:34

Sostinėje surengtas vienuoliktasis tradicinis vyrų sveikatos palaikymo bėgimas „Ūsai bėga 2025“ dar kartą priminė – rūpestis emocine ir fizine sveikata yra stiprybė, o ne silpnybė. Kasmetinis renginys subūrė šimtus vilniečių ir miesto svečių, kurie palaikė vyrų sveikatos temų svarbą ir ragino atviriau kalbėti apie savijautą.

Tradicinis vyrų sveikatos palaikymo bėgimas „Ūsai bėga 2025“ | Organizatorių nuotr.

Sostinėje surengtas vienuoliktasis tradicinis vyrų sveikatos palaikymo bėgimas „Ūsai bėga 2025" dar kartą priminė – rūpestis emocine ir fizine sveikata yra stiprybė, o ne silpnybė. Kasmetinis renginys subūrė šimtus vilniečių ir miesto svečių, kurie palaikė vyrų sveikatos temų svarbą ir ragino atviriau kalbėti apie savijautą.

0

Tikri, priklijuoti ir net moteriški „ūsai“

Bėgimas vyko VU Botanikos sode, vienoje gražiausių Vilniaus erdvių, kur dalyviai rinkosi pasipuošę tikrais ar priklijuotais ūsais. Visą lapkritį ūsus auginę vyrai, taip pat moterys ir vaikai savo dalyvavimu palaikė judėjimą, skatinantį rūpintis sveikata.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valandą trukusiame bėgime kiekvienas galėjo įveikti tiek kilometrų, kiek pajėgė. Dalis dalyvių rinkosi simbolinę distanciją, o kiti trasoje bėgo visą valandą.

Renginyje veikė pramogų ir poilsio zona, dalyviai galėjo paskanauti kareiviškos košės, ant laužo keptų obuolių, pasimėgauti arbata. Norintys prisidėti prie labdaros, galėjo įsigyti specialiai renginiui sukurtus marškinėlius.

Bėgikų emocijas palaikė akordeonistas Mikita Music, o į startą palydėjo folkloro grupė „Ratilai“.

Vilnius – pasaulinio „Movember“ judėjimo dalis

„Movember“ judėjimas visame pasaulyje skatina sąmoningumą ir prevenciją trijose srityse: prostatos vėžio, sėklidžių vėžio bei psichinės sveikatos ir savižudybių prevencijos. Lapkritį vyrai auginantys ūsus primena – sveikata yra pokalbis, kurio nereikia atidėlioti.

„Vyrai turi rūpintis savimi. Tai nebėra pasirinkimas – tai privaloma. Džiugu, kad Vilniuje turime tiek žmonių, kurie tai supranta ir palaiko prasmingą iniciatyvą“, – sako bėgimo iniciatorius, paramos fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas, pats bėgęs kartu su dalyviais visą valandą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

