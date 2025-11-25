Vilniuje – šimtai „ūsuotų“ bėgikų

Tikri, priklijuoti ir net moteriški „ūsai“
Bėgimas vyko VU Botanikos sode, vienoje gražiausių Vilniaus erdvių, kur dalyviai rinkosi pasipuošę tikrais ar priklijuotais ūsais. Visą lapkritį ūsus auginę vyrai, taip pat moterys ir vaikai savo dalyvavimu palaikė judėjimą, skatinantį rūpintis sveikata.
Valandą trukusiame bėgime kiekvienas galėjo įveikti tiek kilometrų, kiek pajėgė. Dalis dalyvių rinkosi simbolinę distanciją, o kiti trasoje bėgo visą valandą.
Renginyje veikė pramogų ir poilsio zona, dalyviai galėjo paskanauti kareiviškos košės, ant laužo keptų obuolių, pasimėgauti arbata. Norintys prisidėti prie labdaros, galėjo įsigyti specialiai renginiui sukurtus marškinėlius.
Bėgikų emocijas palaikė akordeonistas Mikita Music, o į startą palydėjo folkloro grupė „Ratilai“.
Vilnius – pasaulinio „Movember“ judėjimo dalis
„Movember“ judėjimas visame pasaulyje skatina sąmoningumą ir prevenciją trijose srityse: prostatos vėžio, sėklidžių vėžio bei psichinės sveikatos ir savižudybių prevencijos. Lapkritį vyrai auginantys ūsus primena – sveikata yra pokalbis, kurio nereikia atidėlioti.
„Vyrai turi rūpintis savimi. Tai nebėra pasirinkimas – tai privaloma. Džiugu, kad Vilniuje turime tiek žmonių, kurie tai supranta ir palaiko prasmingą iniciatyvą“, – sako bėgimo iniciatorius, paramos fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas, pats bėgęs kartu su dalyviais visą valandą.
