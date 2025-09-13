Neymaro šansai grįžti į Brazilijos rinktinę priklausys nuo fizinės formos: Ancelotti aiškiai išdėstė savo poziciją

79 įvarčius už rinktinę pelnęs rezultatyviausias Brazilijos futbolininkas Neymaras nacionalinei komandai neatstovavo nuo 2023 m. spalio, kai plyšo kairiojo kelio priekinis kryžminis raištis ir meniskas.
33-ejų metų buvęs „Barcelona“ ir Paryžiaus „Saint-Germain“ puolėjas kol kas nepateko į nė vieną iš dviejų C. Ancelotti sudarytų Brazilijos rinktinės sąrašų dėl nuolatinių traumų nuo tada, kai sausį grįžo į savo vaikystės klubą „Santos“.
Neymaras nesutiko su C. Ancelotti teiginiu, jog jis rugsėjo pasaulio čempionato atrankos rungtynėms nebuvo pakviestas dėl fizinės būklės ir pareiškė: „Buvau paliktas dėl techninių priežasčių, tai neturi nieko bendra su mano fizine būkle. Tai trenerio nuomonė ir aš ją gerbiu.“
Vis dėlto C. Ancelotti teigė, kad dėl vietos Brazilijos rinktinėje lems ne Neymaro talentas, o fizinė forma.
„Mes neketiname stebėti, kaip žaidžia Neymaras, tai akivaizdu. Visi žino jo talentą, – „ESPN Brasil“ žurnalistui Pedro Ivo Almeidai sakė C. Ancelotti. – Šiuolaikiniame futbole, kad išnaudotum jo talentą, žaidėjas turi būti geros fizinės būklės. Jei jis bus geriausioje fizinėje formoje, jis neturės problemų būti rinktinėje.
Visi nori matyti Neymarą rinktinėje geros fizinės būklės. Aš su juo kalbėjausi ir pasakiau: „Tu turi laiko geriausiai pasiruošti, kad būtum čia ir padėtum komandai siekti geriausio pasaulio čempionate.“
Neymaras anksčiau žaisdavo tiek kraštuose, tiek centre, tačiau C. Ancelotti teigė manantis, jog dabar žaidėjui nebepakanka fizinių savybių rungtyniauti krašto puolėjo pozicijoje.
„Kalbėjausi su juo. Jis atėjo į viešbutį prieš rungtynes su Paragvajumi birželį ir mes apie tai pasikalbėjome, – pridūrė C. Ancelotti. – Viskas aišku, idėja lieka ta pati.
Aš jį rinkčiausi kaip atakuojantį saugą arba puolėją, jis turi žaisti centre, negali žaisti krašte, nes šiuolaikiniame futbole puolėjai turi turėti fizinių savybių, tai labai svarbu. Jis gali žaisti atakuojančiu saugu be problemų.“
Brazilija jau birželį užsitikrino kelialapį į 2026 m. pasaulio čempionatą, tačiau atranką baigė antradienį patirtu pralaimėjimu 0:1 Bolivijai, kuris nulėmė tik penktą vietą Pietų Amerikos atrankos turnyro lentelėje.
Tačiau C. Ancelotti sakė vis dar su nekantrumu laukiantis kitų metų finalinio turnyro Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje bei neatmetė galimybės pasilikti ir per kitą pasaulio čempionato ciklą.
„Ruoštis pasaulio čempionatui su Brazilija yra kažkas ypatingo, – sakė C. Ancelotti. – Pasirašiau vienerių metų sutartį. Po pasaulio čempionato viskas atvira. Manau, kad tuo metu buvo teisinga pasirašyti vieneriems metams. Neturiu problemų, jei jie norės pratęsti kontraktą. Nėra jokios problemos.
Kaip sakiau, čia esu labai laimingas, mano šeima taip pat laiminga. Galime apie tai pagalvoti. Turime laiko pasikalbėti, būtų smagu likti iki 2030-ųjų.“
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!