Neįtikėtinas finalas: amerikietis pagerino pasaulio rekordą, Europos čempionas atliko draudžiamą salto ir iškovojo bronzą

Naujuoju pasaulio čempionu tapo 19-metis amerikietis Ilja Malininas. Po trumposios programos jis buvo trečias, bet laisvojoje programoje surengė dar niekad neregėto lygio pasirodymą. I.Malininas pelnė net 227,79 balo. Tai – naujas pasaulio rekordas. Iš viso per varžybas amerikietis surinko 333,76 balo.

„Aš vis dar šoke. Pastarosios savaitės buvo labai sunkios ir aš abejojau, ar apskritai startuosiu šiame čempionate. Visgi, sugebėjau viską atlaikyti“, - sakė I.Malininas, dėkojęs tėvams ir treneriams.

I. Malininas tapo pirmu vyru per pastaruosius 25 metus, kuriam vos per 2 metų laikotarpį pavyko laimėti tiek pasaulio jaunimo čempionatą (2022 m.), tiek pasaulio vyrų čempionatą (2024 m.).

Sidabrą pelnė japonas Yuma Kagiyama (309,65), o bronzą įspūdingai išplėšė prancūzas Adamas Siao Him Fa (284,39). Po trumposios programos Europos čempionas tebuvo 19-as, tačiau laisvąją programą atliko įspūdingai ir netgi išdrįso atlikti atbulinį salto prieš pat teisėjų akis – už šį veiksmą prancūzas visada gauna baudos balus.

Adam Siao HIM Fa and his illegal backflip in front of the judges is my new favourite moment #WorldFigure2024 pic.twitter.com/bNAXDgz2xx

„Vienu metu pagalvojau, kad galbūt tie 2 balai gali ką nors nulemti“, - po pasirodymo apie draudžiamą salto kalbėjo A.Siao Him Fa.

Prancūzas pažymėjo, kad po 19-os vietos trumpojoje programoje medalio nesitikėjo: „Šitos varžybos buvo labai nenuspėjamos. Medalio aš nesitikėjau. Turėjau laukti 2 valandas, kol pasirodys visi kiti varžovai. Per tą laiką labai išalkau. Apie tai, kad laimėjau medalį, patikėjau tik tada, kai pasirodė Shomos rezultatas“.

