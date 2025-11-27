 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Neįtikėtina: paskutinę sekundę Sargiūnas išplėšė pergalę Lietuvai

2025-11-27 20:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 20:30

Lietuvos krepšinio rinktinė (1/0)stebuklingai pradėjo žygį link 2027-ųjų Pasaulio taurės.

I.Sargiūnas išgelbėjo rungtynes (FIBA nuotr.)

Lietuvos krepšinio rinktinė (1/0)stebuklingai pradėjo žygį link 2027-ųjų Pasaulio taurės.

17

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai svečiuose 89:88 (16:21, 22:30, 30:16, 21:21) palaužė Didžiąją Britaniją (0/1).

Abi rinktinės „langą“ pradėjo nesurinkusios dvyliktukų. Lietuvai pirmajame mače atstovaus vienuolika žaidėjų, Didžiosios Britanijos garbę gins dešimtukas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmuosius mačo taškus pelnė šeimininkai, bet dėjimu netrukus pasižymėjo Marekas Blaževičius. Varžovų strategas Marcas Steutelis sužaidus vos pusantros minutės gavo techninę pražangą. Iš toli pataikė Gytis Radzevičius, bet taškais su pražanga į tai iškart atsakė Carlas Wheatle’as – 6:11. Septynios ankstyvos lietuvių klaidos atidavė iniciatyvą britams, kuriuos galingu bloku nubaudė Artūras Gudaitis. Deficitą aptirpdė kamuolį perėmęs ir lengvus taškus pelnęs Ignas Sargiūnas – 14:15. Mantas Rubštavičius buvo persvėręs rezultatą, bet pirmąjį ketvirtį lietuviai pralaimėjo – 16:21.

Antrajame kėlinyje atsikratyti klaidų lietuviams nepavyko, po vienos iš jų Mylesas Hessonas atnešė šeimininkams dviženklę persvarą – 39:28. Gytis Masiulis pralaužė ledus iš toli, bet sklandžiai į puolimą bėgę britai padidino persvarą – 51:38.

Trečiasis kėlinys startavo dar vienu smūgiu lietuviams – Carlo Wheatle’o ir Akwasi Yeboah tritaškiai pakėlė skirtumą iki 18 taškų (56:38). Pabudus po šalto dušo Arno Veličkos ir Igno Sargiūno metimai aptirpdė deficitą, Gytis Radzevičius pasižymėjo taškais su pražanga – 54:61. Netrukus vilnietis pasižymėjo ir tritaškiu, o A.Velička ir I.Sargiūnas rinko taškus nepaisydami pražangų – 63:63. Kėlinio pabaigoje į priekį išvedė M.Rubštavičiaus tritaškis – 68:67.

Per penkias ketvirtojo kėlinio minutes lietuviai sugeneravo vos 2 taškus ir vėl turėjo vytis varžovus (70:75). Tai įgyvendinta efektyviai – A.Velička pataikė iš toli, I.Sargiūnas rezultatą lygino prasiveržimu (75:75). Itin tolimą metimą per rankas pataikė Mylesas Hessonas – 80:76.

Į sudėtingą A.Veličkos tritaškį tuo pačiu atsakė C.Wheatle'as – 79:83. Po nevaisingos atakos varžovai atsakė baudų metimais, A.Gudaitis pataikė tik vieną – 80:87. Per likusias devynias sekundes I.Sargiūnas sugebėjo sumesti tris tritaškius ir su sirena išplėšti pergalę – 89:88.

Mačo herojumi tapęs I.Sargiūnas iš viso per 25 minutes surinko 27 taškus (7/12 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 2 atkovotus, 4 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas, bloką bei 24 naudingumo balus.

Sekmadienį rinktinė Klaipėdoje priims Italiją (0/1), britai lankysis Islandijoje (1/0).

Lietuva: Ignas Sargiūnas 27 (4/8 tritaškių, 4 per. kam.), Gytis Radzevičius 16, Arnas Velička 11 (2/7 tritaškių, 10 atk. kam., 4 rez. perd., 5 klaidos), Artūras Gudaitis (8 atk. kam.) ir Marekas Blaževičius (7 atk. kam., 4 klaidos) po 9, Gytis Masiulis 8 (2/5 tritaškių, 4 rez. perd.).

Didžioji Britanija: Mylesas Hessonas (8 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Carlas Wheatle'as (3/5 tritaškių) po 18, Akwasi Yeboah 15 (4 per. kam.), Jelani Watsonas-Gayle'as 12, Gabrielis Olaseni 10, Danas Akinas 9 (4/4 dvitaškių, 5 atk. kam.).

