Neįtikėtina istorija: 17-metė skina pergales šaudydama lanku, nors neturi rankų

S. Devi gimė Džamu apylinkėse Indijoje ūkininkų šeimoje, jai pasireiškė itin retas sutrikimas, dėl kurio mergina neturi rankų. Lanko ji akyse nebuvo regėjusi iki 15-kos metų.

Nepaisant to, ji yra viena iš kelių istorijoje lankininkių be rankų, dalyvaujančių neįgaliųjų varžybose. Azijos neįgaliųjų žaidynėse indė laimėjo aukso medalį, o dabar išsiruošė ir į Paryžiaus paralimpines žaidynes.

„Tikiuosi laimėti auksą. Kai tik pamatau medalius, kuriuos esu laimėjusi iki šiol, jaučiu įkvėpimą laimėti jų dar daugiau. Tai dar tik pradžia“, – interviu BBC sakė sportininkė.

Šaudymas lanku paralimpinėse žaidynėse buvo nuo pat jų starto 1960-siais. Indija kol kas šioje sporto šakoje turi tik vieną medalį – bronzą. Žaidynėse lankininkai yra suskirstyti į kategorijas, priklausomai nuo negalios.

S. Devi auksinė viltis nėra iš piršto laužta – pasaulio reitinge ji šiuo metu yra pirma.

Merginos šaudymo technika – unikali. Ji laiko ranką koja, o įtempia petimi, patį šūvį atlieka burnos pagalva. S. Devi smarkiai treniruoja savo kojas, kuriomis ir rašo, ir kopia į medžius.

Unstoppable, at just 16, World’s No 1 Para Archer Sheetal Devi made history at the 2023 Para Asian Games, winning two golds and a silver!



All set to hit the bullseye at Paris 2024, Sheetal says, "I'm one in a million. My story is one of fierce grit & determination and I am… pic.twitter.com/FkHo4MRgIm

