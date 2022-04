NBA žvaigždės palaikomi „Monaco“ su Motiejūnu išplėšė penktąsias rungtynes

Serijos iki trijų pergalių rezultatas tapo lygus 2:2. Beje, mačą stebėjo NBA ir Bruklino „Nets“ žvaigždė Kevinas Durantas, kuris atvyko Mike'o Jameso kvetimu, kadangi abu yra geri draugai.

Pirmoje rungtynių dalyje vyko gana atkaklus mūšis, o po ilgosios pertraukos pirmieji iniciatyvos ėmėsi svečiai iš Graikijos. Jie spurtavo 7-0 ir pirmą kartą mače susikrovė dviženklį pranašumą (38:49).

Visgi, dar tame pačiame ketvirtyje aikštės šeimininkai sugebėjo ne tik visiškai panaikinti deficitą, tačiau ir persvėrė rezultatą savo naudai (63:59). Lemiamo kėlinio pradžioje komandas jau skyrė 9 taškai (70:61), tačiau tai dar negarantavo užtikrintos pergalės Monako ekipai.

„Olympiacos“ krepšininkai atsakė atkarpa 10-0 ir susigrąžino trapią persvarą (70:71). Mačo baigtis sprendėsi paskutiniais momentais. Kostas Sloukas smeigė du tritaškius ir atkovojo Mike‘o Jameso bei Dwayne‘o Bacono taškų atkarpą (76:77).

Visgi, likus 53 sekundėms tas pats D.Baconas dvitaškiu suteikė persvarą Monako komandai (78:77).

Lemiamu metu kamuolys buvo patikėtas K.Sloukui, tačiau pirmiau jis suklydo, o paskui paskutinėmis sekundėmis prametė tritaškį, kuris galėjo atnešti Pirėjo komandai bilietą į finalo ketvertą.

