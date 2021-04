„Ropliai“ namuose net 130:77 (27:26, 35:16, 46:14, 22:21) ištaškė San Francisko „Warriors“. 53 taškų pranašumas – antras pagal dydį nuo 2018-ųjų. Tada Bostono „Celtics“ 130:57 suvarpė Čikagos „Bulls“.

Šeimininkams tai vos antroji pergalė per pastarąsias 15 rungtynių. „Warriors“ forma irgi prasta – viena pergalė per 8 mačus. Pastarieji šiąnakt vertėsi be lyderių Stepho Curry ir Draymondo Greeno.

„Raptors“ metimus realizavo 53 proc., o svečiai tai darė 33 proc. tikslumu ir padarė 21 klaidą.

Didžiausią pranašumą nugalėtojai pasiekė ketvirtojo kėlinio viduryje, kai pirmavo 61 taško pranašumu (121:60). 53 taškais pralaimėtos rungtynės yra trečias pagal blogumą rezultatas „Warriors“ klubo istorijoje.

„Raptors“: Pascalis Siakamas 36 (7 atk. kam.), Gary Trentas 24, OG Anunoby 21 taškas.

„Warriors“: Andrew Wigginsas 15, Nico Mannionas ir Jordanas Poole'as po 10 taškų.

Visi rezultatai (balandžio 3 d.):

Bostono „Celtics“ 118:102 Hiustono „Rockets“

Niujorko „Knicks“ 86:99 Dalaso „Mavericks“

Indianos „Pacers“ 97:114 Šarlotės „Hornets“

Memfio „Grizzlies“ 120:108 Minesotos „Timberwolves“

Naujojo Orleano „Pelicans“ 103:126 Atlantos „Hawks“

Jutos „Jazz“ 113:106 Čikagos „Bulls“

Fynikso „Suns“ 140:103 Oklahomos „Thunder“

Portlando „Trail Blazers“ 109:127 Milvokio „Bucks“

Sakramento „Kings“ 94:115 Los Andželo „Lakers“