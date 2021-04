Sabonis rungtynių nebaigė dėl traumos

D. Sabonis per 27 minutes pelnė 8 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Vidurio puolėjas ketvirtajame kėlinyje nežaidė dėl kairės kulkšnies patempimo.

Nebuvo aišku ar lietuvis išvis galės žaisti šiose rungtynėse. Prieš rungtynes skelbta, kad sprendimas dėl D. Sabonio bus priimtas prieš pat mačą, tačiau galiausiai Domas išbėgo į aikštę.

Nerungtyniavo ir kitas „Pacers“ vedlys Malcolmas Brogdonas. Pagrindinio žaidimo kūrėjo netektis lėmė 20 padarytų klaidų.

Injury update: Domantas Sabonis (left ankle sprain) will not return to tonight's game.