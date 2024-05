NBA nubaudė Jamalą Murray – apimtas frustracijos metė į aikštę šildantį paketą

Ant suolo sėdėjęs kanadietis varžovų atakos metu žaidėjams po kojomis sviedė šildantį paketą. Laimei, niekas ant jo neužmynė ir traumų buvo išvengta.

NBA į šį epizodą sureagavo griežtai ir įžaidėjui skyrė 100 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių baudą.

Suspendavimo J.Murray’us išvengė. „Nuggets“ atstovo frustraciją sukėlė dvejos prastos rungtynės. Denverio klubas namie dukart pralaimėjo (99:106 ir 80:106) bei visiškai atidavė kontrolę į Minesotos „Timberwolves“ rankas.

Jamal Murray threw a heat pack onto the court during play.



I’ve wanted to throw a lot of things watching the Timberwolves over my lifetime.



This is the first time I’ve ever seen the Timberwolves force an opponent to throw a tantrum mid-gamepic.twitter.com/SloEJwvbAg

