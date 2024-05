Geriausiu NBA gynybos specialistu vėl pripažintas Rudy Gobertas

31 metų vidurio puolėjas šioje kategorijoje aplenkė savo tautietį Victorą Wembanyamą, kuris surinko 19 pirmosios vietos balsų. Trečias liko Majamio „Heat“ aukštaūgis Bamas Adebayo su balsais.

R. Gobertas sulaukė net 72 pirmosios vietos balsų, o savo gynybinį potencialą jau spėjo pademonstruoti NBA Vakarų konferencijos pusfinalyje puikiai gindamasis prieš serbą Nikolą Jokičių. Šiuo metu „Timberwolves“ serijoje prieš Denverio „Nuggets“ pirmauja 2-0.

The anchor of the NBA's No. 1 rated defense... Rudy Gobert is the 2023-24 Kia NBA Defensive Player of the Year!#NBAAwards | #KiaDPOY | @Kia pic.twitter.com/YWjXu6lD76

