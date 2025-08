Ar nueinant Palucko Vyriausybei keisis ministrai? Rėžė atvirai – štai šie turi trauktis

Apie galimus kandidatus naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Mykolo Romerio universiteto profesorius Virgis Valentinavičius ir Vilniaus universiteto (VU) Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas.

Kalbant apie koaliciją, jau užsiminėte, kad kai kam yra geras šansas išnaudoti šį laiką. Kokios koalicijos mes galime tikėtis?

REKLAMA

REKLAMA

V. Valentinavičius: Aš sutinku su Ingrida Šimonyte, kad tikėtiniausia visgi yra ta pati koalicija. Pritrūks kvapo ir ryžto atsikratyti Remigijumi Žemaitaičiu, nes, I. Šimonytės žodžiais, visi dabar labai įsipatoginę dabartinėje pozicijose, o koalicijos keitimas reiškia, kad kažkas postus praras, kažkas gaus ir tada virs šekspyrinės aistros, dramos ir pan.

REKLAMA

Kita vertus, jeigu žiūrima atsakingai, aš labai linkėčiau išnaudoti šitą galimybės langą pagerinti koalicijos sudėtį ir pagerinti Vyriausybės sudėtį. Reikia atsakomybės, reikia rimtumo, reikia padorumo ir tai parodyti publikai.

Publika dabar yra labai įpykusi dėl Gintauto Palucko. Pasipiktinimas yra didelis ir čia mitingai yra tik uogelės. Kiek kalbi su žmonėmis, tas pasipiktinimas tiesiog kunkuliuoja.

REKLAMA

REKLAMA

Gerbiamas Linai, ar bus to ryžto? Galbūt atsisveikinsime su kai kuriais ministrais?

L. Kontrimas: Gali to būti. Dabar sunku prognozuoti, ar naujieji socdemai imsis tikrosios politikos, bet jeigu inerciškai jie liktų prie to, kas yra, nepaisant to, jie turi puikią progą sudėti tokius saugiklius, kad perimtų įvykių ir kalbėtojų kontrolę į savo rankas.

Kitaip tariant, koalicinės sutarties perrašymas irgi yra svarbus momentas, kuris gali sudėti visai naujus įpareigojimus ir įsipareigojimus. Palaukime.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jeigu kitą savaitę renkasi vadovaujančios partijos institucijos, tai mes netrukus pamatysime ženklus, kuriuos jau galėsime vienaip ar kitaip interpretuoti.

Tačiau žurnalistai jau klausia, pavyzdžiui, Juozo Oleko: jeigu jis taptų premjeru, su kuriais ministrais atsisveikintų? Su kuriais ministrais atsisveikintumėte, jeigu premjeru būtumėte jūs?

REKLAMA

L. Kontrimas: Aš atsisveikinčiau su visa Vyriausybe ir praktiškai iš naujo visą ją formuočiau. Dar daugiau – aš net nebijočiau stoti į mažumos Vyriausybės poziciją, imdamas labai artikuliuoto, mandagaus dialogo su dabartine opozicija, prašydamas jų netrukdyti, bet korektiškai kritikuoti. Tas būtų labai sunku, labai chirurgiška, bet galbūt tai padėtų Lietuvai šiek tiek susigrąžinti sveiką protą.

REKLAMA

Gerbiamas Virgi, o kuriuos ministrus jūs paleistumėte?

V. Valentinavičius: Dabar šitoje Vyriausybėje mes turime didelių problemų su kompetencija. Užsienio politikoje – jau minėjome, ta kompetencija gerokai apmažėjusi.

Švietimo srityje 10 balų rodo tiesiog rėkiančią nekompetenciją. Teisingumo ministras faktiškai išteisina buvusias korumpuotas stambias užsienio bendroves. Aplinkos ministras labiau rūpinasi statybos interesais, negu aplinkos. <...>

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prieš švietimo ministro, teisingumo ministro, aplinkos ministro aš dar pridėčiau finansų ministrą, nes dabar prie propagandos, kad šitai Vyriausybei neva pavyko padaryti tai, ko kitai Vyriausybei nepavyko.

Tai jeigu būtų pavykę padaryti mokesčių reformą, tai kur yra tie papildomi milijardai gynybai? Nekilnojamojo turto (NT) mokesčio prasme tai buvo mokesčio atsukimas atgal – jo panaikinimas.

REKLAMA

Kyla pavojus, kad RRF (angl. Recovery and Resilience Facility – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė) lėšos iš Europos Sąjungos bus prarastos. Virginijus Sinkevičius Briuselyje aiškiai sako: Lietuva jau nebeturi šansų gauti šitų lėšų.

Jeigu taip bus, Rimantas Šadžius turi trauktis, nes tai vis dėlto yra labai sena mokykla ir tai matosi.

Visas pokalbis – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“.