Be netikėtumų: Victoras Wembanyama tapo geriausiu NBA sezono naujoku

V. Wembanyama gavo visus 99 pirmosios vietos žiniasklaidos komisijos balsus ir tapo pirmuoju vienbalsiu NBA metų naujoku nuo 2015-2016 m. sezono Karlo-Anthony Townso laikų.

Jaunas talentas yra pirmasis žaidėjas iš Prancūzijos, laimėjęs NBA metų naujoko apdovanojimą. Jis taip pat yra trečiasis žaidėjas, pelnęs šį apdovanojimą su „Spurs“ komanda, prieš tai tokį pasiekimą yra užfiksavęs Davidas Robinsonas (1989-1990 m.) ir Timas Duncanas (1997-1998 m.).

V. Wembanyama pirmavo tarp visų naujokų pagal pelnomus taškus, atkovotus kamuolius ir blokus per rungtynes. Jis yra antrasis naujokas, kuriam pavyko pirmauti tarp visų NBA žaidėjų pagal blokus per rungtynes per sezoną. Anksčiau tokią statistiką turėjo Manute Bolis (1985-1986 m.).

One of the greatest rookie seasons the NBA has seen.



Victor Wembanyama, the unanimous #KiaROY. 👽 pic.twitter.com/ZKKhqo9ymj — NBA (@NBA) May 6, 2024

V. Wembanyama tapo pirmuoju žaidėju, kuris per sezoną vidutiniškai pelnė bent 20 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir blokavo 3 varžovų metimus per mažiau nei 30 minučių. Jis taip pat tapo pirmuoju žaidėju, kuriam per sezoną pavyko pelnyti bent 1500 taškų, atkovoti 700 kamuolių, atlikti 250 rezultatyvių perdavimų, blokuoti 250 kamuolių ir pataikyti 100 tritaškių.

V. Wembanyama taip pat yra vienas iš trijų finalininkų, pretenduojančių į 2023-24 m. NBA Metų gynėjo apdovanojimą.