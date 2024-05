Jaleno Brunsono vedami „Knicks“ iškovojo pirmą pergalę pusfinalio serijoje

Šiose rungtynėse Jalenas Brunsonas pelnė 43 taškus ir tapo ketvirtuoju žaidėju NBA istorijoje, kuris atkrintamosiose varžybose net keturis kartus iš eilės pelnė bent po 40 taškų.

Ketvirtajame kėlinyje „Knicks“ atsiliko 9 taškais, tačiau J. Brunsonas šiame ketvirtyje pelnė 21 tašką ir atvedė komandą į pergalę.

Likus žaisti 1 min. 33 sek. „Pacers“ pirmavo 115:113, tačiau tada J. Brunsonas pelnė dvitaškį, kitoje atakoje Donte DiVencenzo pataikė tritaškį ir „Knicks“ išsiveržė į priekį 118:115.

JALEN BRUNSON TAKES OVER GAME 1.



🔥 43 points

🔥 14-26 shooting

🔥 6 rebounds, 6 assists

🔥 Leads NYK to 1-0 series lead



Brunson becomes the FIRST PLAYER EVER with 40+ points and 5+ assists in 4 straight playoff games! pic.twitter.com/XN7Ou8ECon

