Luka Dončičių pritildžiusi „Thunder“ pusfinalį pradėjo įtikinama pergale

Serijoje su Los Andželo „Clippers“ 30 taškų ribą trejose rungtynėse iš šešių perkopęs L. Dončičius šįkart pataikė vos 1 tolimą metimą iš 8 bandymų ir mačą baigė su 19 taškų.

Žemiau savo vidurkių žaidė ir kitas lyderis Kyrie Irvingas, kuris pelnė 20 taškų ir pataikė tik 4 dvitaškius iš dešimties.

Oklahomos klubui Shai Gilgeous-Alexanderis įmetė 29 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 9 perdavimus.

Chetas Holmgrenas surinko 19 taškų.

Po trijų kėlinių Oklahomos komanda pirmavo 10 taškų persvara ir paskutiniame ketvirtyje šeimininkai pradėjo triuškinti varžovus. „Thunder“ pelnė 13 taškų be atsako ir didino savo pranašumą 113:89. Vėliau komandas skyrė 25 taškai.

Puikų darbą gynyboje prieš L. Dončičių atliko kanadietis Luguentzas Dortas, vertęs slovėną rinktis sudėtingus metimus. Jasono Kiddo auklėtiniai padarė 16 klaidų, o vien K. Irvingas pirmajame ketvirtyje klydo 4 kartus.

„Ką tik kalbėjausi su Irvingu. Jis sakė, kad tai buvo jo kaltė, bet tai yra komandinis žaidimas. Mes tiesiog turime labiau branginti kamuolį ir jei tai įgyvendinsime, turėsime daugiau gerų laisvų metimų“, – po rungtynių klaidų faktorių išskyrė J. Kiddas.

Kai trečiojo ketvirčio viduryje Teksaso ekipa bandė priartėti prie savo varžovų, L. Dortas ties vidurio linija perėmė fantastišką kamuolį iš L. Dončičiaus, o dėjimą greitoje atakoje atlikęs Jalenas Williamsas padidino savo ekipos pranašumą iki 9 taškų 74:67.

