TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Naujas posūkis: Milaknis jungiasi prie „Jonavos“ trenerių štabo

2025-10-20 13:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 13:20

„Jonavos“ komandos vyriausiasis treneris Steponas Babrauskas sulauks pagalbos štabe.

„Ilgosios pertraukos“ laidoje paskelbta, kad asistentu dirbs Artūras Milaknis, kuriam tai bus pirmoji patirtis trenerio karjeroje. Neseniai A.Milaknis pasitraukė iš Kėdainių „Nevėžio“ sporto direktoriaus posto, kurį užėmė nuo šių metų kovo.

39-erių snaiperis profesionalo karjerą baigė 2023 metais Bursos „Tofaš“ gretose. A.Milaknis net vienuolika sezonų rungtyniavo Kauno „Žalgiryje“.

„Jonava“ šiuo metu Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per penkis turus pasiekė vieną pergalę ir yra devintoje pozicijoje.

