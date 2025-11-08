„Napoli“ prezidentas De Laurentiis kritikuoja „Maradona“ stadiono būklę ir Italijos biurokratiją

„Maradona“ stadionas yra skylė. Mes mokame tiek pat nuomos, kiek PSG, tačiau jie turi visišką išskirtinumą ir uždirba 100 mln. eurų per metus. Mes galime naudotis stadionu tik tris dienas – dieną prieš rungtynes, per rungtynes ir dieną po jų“, – tiesiai rėžė A. De Laurentiis.
Pasak A. De Laurentiiso, Neapolio stadionas yra senas, turi lengvosios atletikos taką ir net griovį, kuris toliau atitraukia sirgalius nuo veiksmo aikštėje. Prezidentas atvirai pripažįsta, kad „Napoli“ finansinės perspektyvos smarkiai ribojamos.
„Stadiono atnaujinimo teko laukti šešerius metus – žaisti neidealiomis sąlygomis tapo kasdienybe. Nors „Inter“ ir „Milan“ iš vienų Čempionų lygos rungtynių uždirba apie 14 mln. eurų, mes – tik 3 mln. Todėl man tenka investuoti dešimtis milijonų eurų į sudėtį, kad išliktume konkurencingi.“ A. De Laurentiis pabrėžė, kad Prancūzijos ar Anglijos klubai gauna miesto leidimus statyti aplink stadioną gyvenamuosius namus, o tokias investicijas laiko sėkminga „Arsenal“ pavyzdžiu.
„Reikėtų daugiau lankstumo. Leisti klubams projektuoti stadionus su įvairiais pajamų šaltiniais – būtent taip Anglijoje išlieka konkurencingi didieji miestai. Neapolyje apie tai nė nesvajoja, nes politikai suinteresuoti tik biudžeto užpildymu.“
„Napoli“ prezidentas taip pat pareiškė, kad būtų pasirengęs pats investuoti į modernų 70 tūkst. vietų stadioną su 100 ložių ir didžiule parkavimo aikštele, jei tik miesto valdžia leistų įgyvendinti tokį projektą.
