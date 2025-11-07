 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

NAC Latvijos čempionate kultūristas Gražvydas Naruševičius tapo absoliučiu nugalėtoju

2025-11-07 14:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 14:20

Lietuvos kultūrizmo ir fitneso sportininkai grįžo iš NAC Latvijos čempionato, kur pademonstravo puikias formas ir užtikrintai iškovojo pergales. Mūsų šalies atstovai iš varžybų parsivežė gausybę medalių bei vyrų absoliutaus nugalėtojo titulą.

„NAC Lithuania“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Aukso medaliais pasipuošė Raimundas Urbanavičius, triumfavęs „Men’s Body I“ kategorijoje, bei Gražvydas Naruševičius, kuris nugalėjo „Men’s Body II“ rungtyje. Puikų pasirodymą surengė ir Vaida Mitašiūnė, laimėjusi „Miss Figūros“ kategoriją.

Du aukso medalius pelnė Tadas Jefišovas – jis buvo nepralenkiamas tiek „Masters +40“, tiek „Men’s Classic Physique“ rungtyse. Savo meistriškumą pademonstravo ir Renata Lukoševičienė, kuri triumfavo „Wellness“ kategorijoje bei kartu su Maksu Zykau užėmė pirmąją vietą mišrių porų varžybose.

Sidabro medalį „Men’s Physique“ kategorijoje iškovojo Mykolas Bieliauskas, bronzos apdovanojimą „Miss Bikini Shape“ rungtyje pelnė Renata Lukoševičienė, kuri taip pat užėmė ketvirtą vietą tarp „Miss Bikini“ naujokių.

Didžiausiu čempionato laimėjimu tapo vyrų absoliutaus nugalėtojo titulas, kuris atiteko mūsų šalies sportininkui Gražvydui Naruševičiui.

