NAC Latvijos čempionate kultūristas Gražvydas Naruševičius tapo absoliučiu nugalėtoju

Aukso medaliais pasipuošė Raimundas Urbanavičius, triumfavęs „Men’s Body I“ kategorijoje, bei Gražvydas Naruševičius, kuris nugalėjo „Men’s Body II“ rungtyje. Puikų pasirodymą surengė ir Vaida Mitašiūnė, laimėjusi „Miss Figūros“ kategoriją.
Du aukso medalius pelnė Tadas Jefišovas – jis buvo nepralenkiamas tiek „Masters +40“, tiek „Men’s Classic Physique“ rungtyse. Savo meistriškumą pademonstravo ir Renata Lukoševičienė, kuri triumfavo „Wellness“ kategorijoje bei kartu su Maksu Zykau užėmė pirmąją vietą mišrių porų varžybose.
Sidabro medalį „Men’s Physique“ kategorijoje iškovojo Mykolas Bieliauskas, bronzos apdovanojimą „Miss Bikini Shape“ rungtyje pelnė Renata Lukoševičienė, kuri taip pat užėmė ketvirtą vietą tarp „Miss Bikini“ naujokių.
Didžiausiu čempionato laimėjimu tapo vyrų absoliutaus nugalėtojo titulas, kuris atiteko mūsų šalies sportininkui Gražvydui Naruševičiui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!