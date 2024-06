Mykolas Alekna ir Andrius Gudžius varžysis Europos čempionato finale, Martynas Alekna atrankos neįveikė

Jis vienintelis iš A grupės sportininkų įvykdė kvalifikacinį normatyvą (66 metrai).

A grupėje su juo startavo ir Andrius Gudžius. Jam sekėsi sunkiau, o toliausiai diską jis nusviedė 63,02 metrus ir liko šeštas.

Kadangi normatyvo jis neįvykdė, tad jam teko laukti B grupės rezultatų. Visgi po tų varžybų lietuvis galėjo ramiau atsikvėpti, nes jis galiausiai liko devintas ir finale bus.

One and done! 👌



Reigning champion Mykolas Alekna 🇱🇹 gets the automatic qualifying mark in the discus with 67.50m.



That's the second longest throw in discus qualifying in European Championships history. 🥵#Roma2024 pic.twitter.com/HS8qpvhQpz

