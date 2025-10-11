Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Morriso užkurtas „Lietkabelis“ parklupdė „Rytą“

2025-10-11 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 16:20

Panevėžio „Lietkabelis“ (3/2) pradžiugino sirgalius pergale Lietuvos krepšinio lygoje (LKL). Nenado Čanako kariauna namie 89:84 (23:21, 22:20, 24:21, 20:22) palaužė Vilniaus „Rytą“ (3/1).

J.Morrisas dominavo (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Panevėžio „Lietkabelis“ (3/2) pradžiugino sirgalius pergale Lietuvos krepšinio lygoje (LKL). Nenado Čanako kariauna namie 89:84 (23:21, 22:20, 24:21, 20:22) palaužė Vilniaus „Rytą“ (3/1).

REKLAMA
3

Nepaisant to, kad susitikimą „Rytas“ pradėjo kiek geriau (5:2), Augustine‘as Rubitas ir Lazaras Mutičius rezultatą persvėrė – 6:5. „Lietkabelio“ pranašumas augo (13:7), o Gyčio Radzevičiaus indėlio svečiams buvo maža. Gerinti vilniečių padėtį ėmė spurtą inicijavęs Jordanas Walkeris (17:19), Martynas Paliukėnas rezultatą lygino, o Gytis Masiulis – persvėrė – 21:19. Galiausiai po pirmojo ketvirčio šeimininkai turėjo trapų pranašumą – 23:21.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Panevėžio komanda susigrąžino iniciatyvą į savo rankas (29:23), Martynui Paliukėnui atsakė Jamelas Morrisas, o Jacobui Wiley – Vytenis Lipkevičius – 33:27. Artūras Gudaitis truputį tirpdė „Ryto“ deficitą (31:36), tačiau kitų planų turėjo Gabrielius Maldūnas – 40:31. Užteko minutės, kad svečiai surengtų atkarpą 5:0, skirtumas vėl tirpo (38:43), tačiau po pirmosios mačo dalies kontrolę turėjo Nenado Čanako kariauna – 45:41.

REKLAMA
REKLAMA

Danielius Lavrinovičius ir J.Morrisas leido panevėžiečiams jaustis tvirčiau (55:44) bei įgyti jau dviženklę persvarą. Ignas Sargiūnas ir J.Wiley atsilikimą apmažino (53:60), tačiau V.Lipkevičius ir J.Morrisas toliau rodė lyderystę – 65:54. Situacija kartojosi ir vilniečiai darkart pabandė artėti (62:69), bet labiau panaikinti deficito nepavyko.

REKLAMA

Nors P.Danusevičius turėjo atsaką A.Gudaičiui (74:66), „Rytas“ vėl siekė artėti. J.Wiley ir M.Paliukėnas leido tai padaryti (73:76), tačiau J.Morrisas tiesiog dominavo. Puiki jo atkarpa vėl leido „Lietkabeliui“ artėti pergalės link, dar dėjimą kūrė ir P.Danusevičius, tad Panevėžio komanda pirmavo 86:76.

Į J.Wiley taškus žaibiška pertraukėle reagavo N.Čanakas, apsiginti panevėžiečiams pavyko, tačiau A.Gudaitis smeigė tolimą dvitaškį, likus pusantros minutės – 80:86. K.Kullamae metimas praktiškai dėjo tašką rungtynėse – 89:80. Viltį dar išlaikė I.Sargiūnas (84:89), kamuolį „Rytas“ perėmė, bet G.Radzevičiaus metimas tikslo nesiekė. 

REKLAMA
REKLAMA

J.Morrisas žaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes LKL, kurią remia „Betsson“, nes pelnė 29 taškus.

Vis tik minimaliai naudingumu jį pranoko L.Mutičius, kurio sąskaitoje – 12 taškų, 8 atkovoti kamuoliai ir 22 naudingumo balai. Jam tai geriausias mačas Lietuvoje.

Tai pirmasis mačas, kuriame „Rytas“ neturėjo kaklą susižeidusio Jerricko Hardingo.

„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 29, Kristianas Kullamae 14 (10 rez. perd.), Lazaras Mutičius 12 (8 atk. kam., 22 n.b.), Paulius Danusevičius 9 (8 atk. kam.), Augustine‘as Rubitas 7.

„Rytas“: Jordanas Walkeris 17, Gytis Radzevičius 16, Artūras Gudaitis 14 (5 atk. kam., 27 n.b.), Jacobas Wiley 13, Ignas Sargiūnas 9 (5 atk. kam., 4 rez. perd.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų