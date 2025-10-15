Nebus kur musei nutūpti: iššluoti bilietai į „Žalgirio“ ir „Olimpia“ rungtynes

„Žalgirio“ arenoje vyksianti Eurolygos penktojo turo dvikova bus antroji iš dvigubos savaitės susitikimų. Tiek žalgiriečiai, tiek Milano krepšininkai antradienį patyrė pralaimėjimus išvykose ir ketvirtadienį dės visas jėgas sugrįžimui į pergalių kelią.
Per rungtynių didžiąją pertrauką bus pagerbtas ir legendinio Lietuvos krepšininko ir trenerio Stepo Butauto atminimas. Šiemet S.Butautas būtų minėjęs savo 100-ąsias gimimo metines.
Šią savaitę žalgiriečiai sužais ir dar vienas rungtynes namuose. Sekmadienį, spalio 19-ąją, vietiniame čempionate „Žalgiriui“ iššūkį mes Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai.
Svarbi savaitė Kauno ekipos laukia spalio pabaigoje, kai abu Eurolygos dvigubos savaitės mačai vyks „Žalgirio“ arenoje. Spalio 28 d. kauniečiai priims Bolonijos „Virtus“ komandą, o spalio 30 d. – Vilerbano ASVEL krepšininkus. Ta proga, paskutinius bilietus į abu dvigubos savaitės mačus galite įsigyti vos nuo 23 Eur, pasirinkę specialų rinkinį.
Tai puiki proga pasirūpinti bilietais į artimiausias Eurolygos dvikovas, nes lapkričio mėnesį namuose bus sužaistos vos dvejos Eurolygos rungtynės.
Į pirmąsias jų, lapkričio 7 d., su Valensijos krepšininkais liko vos keli šimtai bilietų. Po penkerių rungtynių išvykose kitas susitikimas „Žalgirio“ arenoje laukia tik lapkričio 25 d., kai Kaune lankysis Vitorijos „Baskonia“ ekipa.
Taip pat primename, kad nuo šio sezono visus bilietus į „Žalgirio“ namų rungtynes ar sezono abonementą galima rasti „Žalgirio“ mobiliosios programėlės Bilietų piniginėje. Einant į areną užteks telefone parodyti ir tiesiai iš programėlės nuskenuoti bilietą ar sezono abonementą prie turniketo, o savo sėdėjimo vietą sirgaliai gali pasitikrinti arenos žemėlapyje.
