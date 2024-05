Mirė NBA legenda Billas Waltonas

B. Waltonas buvo labai gerbiamas krepšininkas ir per savo karjerą 1974–1988 m. žaidė Portlando „Trail Blazers“, Los Andželo „Clippers“ ir Bostono „Celtics“ klubuose.

Jis dukart tapo NBA čempionu (1977 ir 1986 m.), kartą ir finalų MVP (1977 m.) bei viso sezono MVP (1978 m.).

1993-aisias B. Waltonas buvo įtrauktas į NBA šlovės muziejų.

B.Waltono NBA vidurkiai per 28 minutes siekė 13,3 taško, 10,5 atkovoto kamuolio ir 3,4 rezultatyvaus perdavimo.

Užuojautą dėl B. Waltono mirties išreiškė ir Kauno „Žalgirio“ klubas.

NBA Hall of Famer Bill Walton has passed away after a prolonged battle with cancer. Condolences to his family. 🙏 pic.twitter.com/iReOFN04ah