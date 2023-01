Mirė Kamerūno futbolo žvaigždė ir olimpinis čempionas Modeste‘as M‘Bami

M. M‘Bami su Paryžiaus klubu laimėjo du „Coup de France“ titulus 2004 ir 2006 m., taip pat su Kamerūno rinktine 2000 m. Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse iškovojo aukso medalį.

Šiose olimpinėse žaidynėse M. M'Bami užsitikrino savo vietą Kamerūno futbolo istorijoje, nes per pratęsimą pelnė „auksinį įvartį“ ir ketvirtfinalyje užfiksavo savo rinktinės pergalę prieš Ronaldinho vedamą Braziliją.

Į sportininko mirtį sureagavo daugybė futbolo pasaulio žmonių, įskaitant ir buvusius komandos draugus bei FIFA prezidentą Gianni Infantino.

„Tokia liūdna žinia“, – sakė G. Infantino savo „Instagram“ paskyroje po nespalvota M. M'bami nuotrauka. „Ilsėkis ramybėje, Modeste M'bami.“

Užuojautą išreiškė ir sportininko komandos draugas iš Kamerūno George‘as Elokobi.

„Gniuždančios naujienos. Ilsėkis ramybėje, mano drauge. Išėjai per anksti“, – rašė jis savo „Twitter“ paskyroje.

Devastating news 💔💔💔💔💔💔

R I P my friend Modeste Mbami 🕊️ gone too soon 😭😭



Thank you for your warm welcome and a good roommate



My sincerest condolences and prayers go out to your family and friends. Thank you for all your contributions to the Cameroon National Team 👏🏽 pic.twitter.com/UeSoJQsiF4