Mikulskytė ir Hu Kvebeko turnyre pralaimėjo ketvirtfinalyje

Lietuvė su porininke pirmajame sete du kartus pirmavo po realizuotų „break pointų“, bet persvarą išbarstydavo jau kitame geime. Dešimtajame geime J. Mikulskytė ir V. Hu savo padavimų metu pirmavo 40:0, tačiau tada pralaimėjo 4 taškus be atsako ir nesėkmingai baigė setą.
Antrajame sete J. Mikulskytė su V. Hu vėl neišlaikė persvaros (4:2, 4:4). Dešimtajame geime jos neutralizavo du „match pointus“ ir galiausiai išplėšė pratęsimą. Jame lietuvė su amerikiete ilgai pirmavo (2:0, 5:2), bet tada pralaimėjo 4 taškus iš eilės (5:6). H. Inoue ir Y. Naito netrukus nerealizavo „match pointo“, bet greitai gavo dar vieną tokį šansą ir šį kartą nesuklydo.
J. Mikulskytė ir V. Hu gavo 282 JAV dolerius bei po 11 WTA dvejetų reitingo taškų.
Vienetų varžybų pirmajame rate 30-metė J. Mikulskytė (WTA-239) per 62 minutes 1:6, 1:6 pralaimėjo korto šeimininkei Arianai Arseneault (WTA-379). Lietuvei atiteko 1 WTA vienetų reitingo taškas ir 383 JAV doleriai.
ITF serijos moterų teniso turnyro Kvebeke prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.
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