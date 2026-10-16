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Mikulskytė ir Hu Kvebeko turnyre pralaimėjo ketvirtfinalyje

2026-10-16 12:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-16 12:25
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Kvebeke (Kanada) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Justina Mikulskytė su amerikiete Victoria Hu per 1 valandą 32 minutes 4:6, 6:7 (6:8) pralaimėjo prieš amerikietę Hiną Inoue ir japonę Yuki Naito.

Justina Mikulskytė (Federacao Portuguesa de Tenis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Kvebeke (Kanada) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Justina Mikulskytė su amerikiete Victoria Hu per 1 valandą 32 minutes 4:6, 6:7 (6:8) pralaimėjo prieš amerikietę Hiną Inoue ir japonę Yuki Naito.

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Lietuvė su porininke pirmajame sete du kartus pirmavo po realizuotų „break pointų“, bet persvarą išbarstydavo jau kitame geime. Dešimtajame geime J. Mikulskytė ir V. Hu savo padavimų metu pirmavo 40:0, tačiau tada pralaimėjo 4 taškus be atsako ir nesėkmingai baigė setą.

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Antrajame sete J. Mikulskytė su V. Hu vėl neišlaikė persvaros (4:2, 4:4). Dešimtajame geime jos neutralizavo du „match pointus“ ir galiausiai išplėšė pratęsimą. Jame lietuvė su amerikiete ilgai pirmavo (2:0, 5:2), bet tada pralaimėjo 4 taškus iš eilės (5:6). H. Inoue ir Y. Naito netrukus nerealizavo „match pointo“, bet greitai gavo dar vieną tokį šansą ir šį kartą nesuklydo.

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J. Mikulskytė ir V. Hu gavo 282 JAV dolerius bei po 11 WTA dvejetų reitingo taškų.

Vienetų varžybų pirmajame rate 30-metė J. Mikulskytė (WTA-239) per 62 minutes 1:6, 1:6 pralaimėjo korto šeimininkei Arianai Arseneault (WTA-379). Lietuvei atiteko 1 WTA vienetų reitingo taškas ir 383 JAV doleriai.

ITF serijos moterų teniso turnyro Kvebeke prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

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