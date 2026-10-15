Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Swiatek atsidūrė nemalonaus skandalo centre: „Negaliu įsivaizduoti, kad pati prieičiau prie vyresnio žmogaus ir tai pasakyčiau“

2026-10-15 21:27 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-15 21:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Buvusi Slovakijos tenisininkė Daniela Hantuchova sukritikavo Igą Swiatek ir jos komandą, papasakojusi apie du nemalonius incidentus, kurie, pasak jos, nutiko per Madrido turnyrą.

Iga Swiatek | EPA nuotr.

Buvusi Slovakijos tenisininkė Daniela Hantuchova sukritikavo Igą Swiatek ir jos komandą, papasakojusi apie du nemalonius incidentus, kurie, pasak jos, nutiko per Madrido turnyrą.

REKLAMA
0

2017 metais profesionalės karjerą baigusi D. Hantuchova nuo 2024-ųjų Madride eina žaidėjų ir žiniasklaidos atstovės bei turnyro ambasadorės pareigas. Anot buvusios teniso žvaigždės, per šį laikotarpį jai teko susidurti su nemaloniomis situacijomis, susijusiomis su I. Swiatek arba jos komanda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

42-ejų D. Hantuchova papasakojo apie atvejį, kai I. Swiatek jai atnešė drabužius ir paprašė jais pasirūpinti.

REKLAMA
REKLAMA

„Iga pati atnešė man savo drabužius ir paklausė, ką su jais daryti“, – pasakojo slovakė.

D. Hantuchova teigė nesuprantanti, kaip būtų galima kreiptis į vyresnės kartos žmogų su tokiu prašymu.

„Negaliu įsivaizduoti, kad pati prieičiau prie vyresnio žmogaus ir pasakyčiau: „Štai mano skalbiniai, išskalbkite juos.“ Vis dėlto nuėjau ir tuo pasirūpinau“, – pridūrė buvusi tenisininkė.

REKLAMA
REKLAMA

Kitas incidentas, apie kurį papasakojo D. Hantuchova, įvyko 2025 metų balandžio 28 dieną, kai Madride dingo elektra.

Pasak slovakės, tuo metu žaidėjams vakarienei buvo dalijamos bandelės, nes gauti įprasto maisto buvo sudėtinga, tačiau kitą rytą ji sulaukė I. Swiatek psichologės Darios Abramowicz prašymo pasirūpinti karšta vištiena.

„Vakarienei tiesiog dalijome bandeles – viską, ką tik galėjome gauti. O kitą rytą, 11 valandą, gavau Igos Swiatek psichologės prašymą atvežti karštos vištienos“, – pasakojo 2008 metų „Australian Open“ pusfinalio dalyvė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Hantuchova neslėpė pasipiktinimo tokiu prašymu, atsižvelgiant į tuo metu susiklosčiusią situaciją.

„Galėjau nebent užkurti laužą ant akmens ir jums ją iškepti. Ar nematote, kas vyksta? Mes džiaugėmės vien tuo, kad galime kaip nors išsiversti. Elektros vis dar nebuvo, tačiau jos jau norėjo karštos vištienos 11 valandą ryto“, – teigė slovakė.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų