Swiatek atsidūrė nemalonaus skandalo centre: „Negaliu įsivaizduoti, kad pati prieičiau prie vyresnio žmogaus ir tai pasakyčiau“

2017 metais profesionalės karjerą baigusi D. Hantuchova nuo 2024-ųjų Madride eina žaidėjų ir žiniasklaidos atstovės bei turnyro ambasadorės pareigas. Anot buvusios teniso žvaigždės, per šį laikotarpį jai teko susidurti su nemaloniomis situacijomis, susijusiomis su I. Swiatek arba jos komanda.
42-ejų D. Hantuchova papasakojo apie atvejį, kai I. Swiatek jai atnešė drabužius ir paprašė jais pasirūpinti.
Daniela Hantuchova, ex-jugadora y actual contacto entre tenistas y torneo en el Madrid Open, ha revelado auténticas BARBARIDADES sobre Swiatek y la WTA. 🧥 Iga llegó a darle su ropa sucia y llegó a preguntarle qué hacía con ella. 🗣️ “Piensan que todo el mundo gira a su alrededor” 💡 Durante el famoso apagón, su psicóloga, Daria Abramowicz, llegó a pedirle pollo caliente. 🗣️ “¿Qué quería que lo calentara haciendo una hoguera?” 👩 Ninguna Top 5 aceptó colaborar con un sponsor durante 10 minutos. Alcaraz y Sinner sí lo hicieron. 🗣️ “Quieren cobrar más y piensan que no tienen que hacer nada por el tenis” 🎙️ https://t.co/MSg0gxefu1REKLAMA— José Morón (@jmgmoron) October 14, 2026
„Iga pati atnešė man savo drabužius ir paklausė, ką su jais daryti“, – pasakojo slovakė.
D. Hantuchova teigė nesuprantanti, kaip būtų galima kreiptis į vyresnės kartos žmogų su tokiu prašymu.
„Negaliu įsivaizduoti, kad pati prieičiau prie vyresnio žmogaus ir pasakyčiau: „Štai mano skalbiniai, išskalbkite juos.“ Vis dėlto nuėjau ir tuo pasirūpinau“, – pridūrė buvusi tenisininkė.
Kitas incidentas, apie kurį papasakojo D. Hantuchova, įvyko 2025 metų balandžio 28 dieną, kai Madride dingo elektra.
Pasak slovakės, tuo metu žaidėjams vakarienei buvo dalijamos bandelės, nes gauti įprasto maisto buvo sudėtinga, tačiau kitą rytą ji sulaukė I. Swiatek psichologės Darios Abramowicz prašymo pasirūpinti karšta vištiena.
„Vakarienei tiesiog dalijome bandeles – viską, ką tik galėjome gauti. O kitą rytą, 11 valandą, gavau Igos Swiatek psichologės prašymą atvežti karštos vištienos“, – pasakojo 2008 metų „Australian Open“ pusfinalio dalyvė.
D. Hantuchova neslėpė pasipiktinimo tokiu prašymu, atsižvelgiant į tuo metu susiklosčiusią situaciją.
„Galėjau nebent užkurti laužą ant akmens ir jums ją iškepti. Ar nematote, kas vyksta? Mes džiaugėmės vien tuo, kad galime kaip nors išsiversti. Elektros vis dar nebuvo, tačiau jos jau norėjo karštos vištienos 11 valandą ryto“, – teigė slovakė.
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