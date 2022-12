Messi viešbučio kambarys Katare bus paverstas muziejumi

Kataro naujienų agentūra QNA patvirtino, kad kambarys, kuriuo L. Messi dalinosi su draugu ir kolega Sergio Aguero, nebepriims svečių. Vietoj to buvo atskleisti planai paversti patalpą mini muziejumi, o Paryžiaus „Saint-Germain“ žvaigždės daiktai bus eksponuojami kitiems studentams ir lankytojams.

Qatar University plan on turning the room Lionel Messi stayed in during the World Cup into a mini museum 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/PXdzKpqrGd

„Argentinos rinktinės žaidėjo Lionelio Messi kambarys išliks nepakitęs ir bus prieinamas tik lankytojams, o ne apgyvendinimui“, – Kataro universiteto komunikacijos ir viešųjų ryšių direktorius Hitmi al Hitmi sakė Kataro laikraščiui „Al Sharq“.

„L. Messi daiktai bus palikimas studentams ir ateities kartoms bei liudys apie puikius laimėjimus, kuriuos Messi pasiekė per pasaulio čempionatą“.

Qatar University announced that it would transfer the room in which Argentinian player Lionel #Messi stayed during the FIFA World Cup Qatar 2022 into a small museum. #QNA pic.twitter.com/2TRavJI2qL