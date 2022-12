Pasaulio futbolo čempionų reakcijos po sutiktuvių: „Viena laimingiausių dienų gyvenime“

Ši patirtis paliko neišdildomą įspūdį futbolininkas, kurie po pasibaigus šventei dalinosi jais socialiniuose tinkluose.

Rodrigo De Paulas pabrėžė: „Neieškokite pinigų, ieškokite šlovės, būkite pasaulio čempionais, kuriuos žmones prisimins ir dėkos jums visą gyvenimą. 5 MILIJONAI ŽMONIŲ. MES ESAME KITOKIE“

Nico Tagliafico skelbė: „Prieš 36 metus šios gatvės laukė jūsų sugrįžtant.. Nepamirštama diena, aistra, kurios neįmanoma paaiškinti“.

Macosas Acuna pareiškė, kad tai buvo „nepamirštama diena“, o Lisandro Martinezas parašė panašų įrašą į De Paulo, pabrėždamas, kad pinigai neturi nieko bendra su tuo, kas antradienį įvyko šalyje.

Juanas Forythas teigė, kad tai yra „viena laimingiausių dienų gyvenime“.

Įspūdžiais Argentinos rinktinės futbolininkai dalinosi savo „Twitter“ paskyrose

Taip pat socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kas darosi prie Lionelio Messi namų ir kaip jam sunku į juos sugrįžti.

Lionel Messi mobbed by thousands of fans as he returns to his home, the scenes were insane. pic.twitter.com/zO0gvTlz0C

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.



🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”



pic.twitter.com/wWROPZkm9l