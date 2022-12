Prancūzijoje pasitikti pasaulio vicečempionai, Mbappe – be emocijų

Nepaisant to, kad prancūzams nepavyko pakartoti 2018 m. pasiekimo, Konkordo aikštėje pasveikinti rinktinę susirinko apie 50 tūkst. žmonių.

Tūkstančiai džiūgaujančių sirgalių pasitiko komandą, kurią vedę Didieras Deschampsas ir Hugo Llorisas. Paskui juos išėjo Kylianas Mbappe, kuris atrodė nesimėgaujantis šia švente.

Fans continue to gather at Paris’ Place de la Concorde - the French national team are expected to arrive imminently. pic.twitter.com/IEJwg2gtBB