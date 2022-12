Prancūzijos žiniasklaida: Messi įvartis per pratęsimą neturėjo būti įskaitytas

Rungtynėse pagrindinis mačo laikas baigėsi 2:2, tad komandos žaidė pratęsimą.

Ten Argentina pirmoji pelnė įvartį, kai pasižymėjo Lionelis Messi. Vis dėlto prancūzų žiniasklaida dabar tvirtina, kad tas įvartis neturėjo būti įskaitytas.

L'Equipe“ teigia, kad priežastis yra į aikštę dar prieš kamuoliui kertant vartų liniją pasileidę Argentinos rinktinės du atsarginiai futbolininkai.

Leidinio teigimu, žaidėjams, nesantiems aikštėje, draudžiama į ją įžengti vykstant žaidimui, o tai jie akivaizdžiai padarė per anksti.

Rungtynėms teisėjavęs lenkas Sz.Marciniakas to nepastebėjo ir įvartį įskaitė. Kiek vėliau prancūzai dar rezultatą išlygino, bet, kaip minėta, galiausiai krito po baudinių serijos.

Selon le règlement, le second but de Messi, dans la prolongation, aurait dû être refusé par l'arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak. Des remplaçants argentins étaient, déjà, sur la pelouse avant que le ballon ne dépasse la ligne de but d'Hugo Lloris https://t.co/zR3T2EekCR pic.twitter.com/D8cmoe8xw5