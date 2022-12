Geriausias pasaulio futbolininkas Benzema baigia karjerą Prancūzijos rinktinėje

„Dėjau pastangas ir padariau klaidų, kurių reikėjo, kad pasiekčiau tai, ką turiu šiandien. Tuo didžiuojuosi“, – rašė K.Benzema. „Parašiau savo istoriją, o mūsų istorija baigta“.

Įdomu tai, kad apie šį sprendimą K. Benzema pranešė pasitikdamas savo 35-ąjį gimtadienį.

Priminsime, kad sekmadienį Argentina Pasaulio taurės finale po 11 m baudinių serijos nugalėjo Prancūziją.

Užsienio žiniasklaidose pasirodė pranešimai, kad K.Benzema nebuvo patekintas vyriausiuoju treneriu Didieru Deschampsu, kuris nepakvietė puolėjo į komandą paskutiniems Pasaulio taurės turnyro etapams, nors K.Benzema jau buvo sveikas.

K.Benzema Prancūzijos rinktinėje sužaidė 97 rungtynes ir įmušė 37 įvarčius, tačiau praleido 2018 m. pasaulio čempionatą, kai buvo pašalintas iš rinktinės.

Rinktinėje K. Benzema debiutavo tolimaisiais 2007 m.

2021 m. su Prancūzijos rinktine K. Benzema triumfavo UEFA Tautų lygoje, tačiau nei Europos, nei pasaulio čempionato su savo šalies rinktine nelaimėjo.

Prieš mėnesį K. Benzema buvo pripažintas geriausiu pasaulio futbolininku.

Nuo 2009 m. K. Benzema gina Madrido „Real“ klubo garbę.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs