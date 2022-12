Sirgalių jūra pasitiko sugrįžusius pasaulio čempionus, Messi su komandos draugais vos neišvirto iš autobuso

Lionelis Messi su kitais argentiniečiais priešaky iš oro uosto sėdo į autobusą atviru stogu ir riedėjo Buenos Airių gatvėse, kur čempionus sveikino tūkstantinė minia sirgalių.

Vis tik parado metu nedaug trūko ik nemalonaus incidento. L. Messi ir kitiems keliems argentiniečiams sėdint autobuse jie nepastebėjo gana žemai kabančių laidų ir vos spėjo pasilenkti bei jų išvengiant neišvirsti iš autobuso.

Beje, dėl Argentinos pergalės čempionate šalyje paskelbta šventinė diena, o vėliau šiandien dar laukia įvairūs šventiniai renginiai bei sutikimai.

