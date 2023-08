Messi pelnė įspūdingą įvartį, o jo klubas tapo čempionu

Rungtynių metu „Inter“ į priekį išvedė pats L.Messi, kuris 23-ią minutę kaire koja iš šiek tiek toliau nei 11 metrų atliko nuostabų smūgį bei nepaliko jokių šansų varžovų vartininkui.

Messi’s goal from this angle is INSANE pic.twitter.com/rLfQAMcX5C — MC (@CrewsMat10) August 20, 2023

„Nashville“ rezultatą išlygino 57-ą minutę, kai pasižymėjo Fafa Picaultas.

Baudinių serijoje pirmieji „Inter“ gretose mušė L.Messi ir Sergio Busquetsas bei tai darė sėkmingai, tuo tarpu „Neshville“ ekipoje antrasis mušęs R.Lealas klydo. Visgi „Inter“ nesugebėjo anksti užbaigti baudinių serijos, kadangų jų gretose penktasis mušęs V.Ulloa taip pat nepasižymėjo.

Kiti mušti baudiniai buvo sėkmingi, kol galiausiai eilė mušti atėjo vartininkams. „Inter“ vartų sargas Drake‘as Callenderis tai darė sėkmingai, o netrukus jis pats atrėmė ir varžovų vartininko Ellioto Panicco smūgį bei „Inter“ tapo čempionais.

11 ROUNDS. 🤯



Every penalty from the shootout that saw @InterMiamiCF claim the #LeaguesCup2023 crown. pic.twitter.com/mInGVgoIo1 — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

Love to see it. 🤝©️



Leo Messi made sure previous @InterMiamiCF captain DeAndre Yedlin played an equal role in lifting the club's first trophy. pic.twitter.com/LOoY0ip751 August 20, 2023

Can’t celebrate without Messi. 😂 pic.twitter.com/epHYbl0YXX — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

Special moment between Beckham and Messi. 🤗 pic.twitter.com/TmgHxvuWEp — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

L.Messi per septynerias „Leagues Cup“ rungtynes pelnė 10 įvarčių, atliko perdavimą ir tapo geriausiu ir rezultatyviausiu turnyro žaidėju.

„Leagues Cup“ turnyre varžėsi Kanados, Meksikos ir JAV komandos. Iki L.Messi atvykimo Majamio klubas buvo blogiausia MLS čempionato ekipa, tačiau pasipildžiusi argentiniečiu, „Inter“ taurės turnyre nepatyrė nei vieno pralaimėjimo.