Mažai kam žinoma taisyklė: dvi geltonas korteles užsidirbęs Martinezas liko ginti „Aston Villa“ vartų

Pirmose rungtynėse su „Lille“ 2:1 pergalę šventusi Anglijos komanda bilietą į pusfinalį turėjo iškovoti per 11 m. baudinių seriją. Varžovai atsakomąsias varžybas laimėjo identišku rezultatu, bet baudinių serijoje triumfavo „Aston Villa“.

Savo komandos didvyriu tapęs argentinietis atmušė lemiamą oponentų smūgį ir padėjo savo ekipai triumfuoti.

Įdomu, jog visas rungtynes su varžovų fanais konfrontavęs E. Martinezas už sirgalių erzinimą šiose rungtynėse gavo dvi geltonas korteles.

Visgi, žaidėjas nebuvo išvarytas iš aikštės, o tai nustebino ne vieną jų žiūrovą ar net komentatorių. To priežastis: vieną kortelę žaidėjas gavo per 120 žaidimo minučių, o antrą – per baudinių seriją. Pagal taisykles, prieš baudinių seriją rungtynių metu gautos kortelės anuliuojasi.

Pats E. Martinezas po pergalės nepraleido progos dar kartą įgelti „Lille“ gerbėjams, prieš jų tribūną atlikdamas šokį.

Konferencijų lygos pusfinalyje Anglijos komandos varžove bus Pirėjo „Olympiacos“.

Žinomas dėl savo ekscentriškų poelgių

Pasaulio futbolo čempionato finale E. Martinezas taip pat sužibėjo 11 m. baudinių serijoje.

„Auksinės pirštinės“ laimėtojas finale per teisėjo pridėtą pratęsimo laiką stebuklingai atrėmė prancūzo Randalo Kolo Muani smūgį, o ir baudinių serijoje buvo sėkmingas bei atrėmė Kingsley Comano muštą baudinį.

Atsiimdamas savo apdovanojimą, E. Martinezas nustebino daugelį, kai apdovanojimą prisidėjo prie klyno.