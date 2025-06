Matas Buzelis NBA finale tapo specialiuoju korespondentu ir dalyvauja jaunų žaidėjų žiniasklaidos programoje

Į antrąją geriausių lygos naujokų komandą patekęs M. Buzelis dalyvauja specialioje NBA programoje, kurioje jauni žaidėjai dalijasi užkulisine patirtimi per lygos socialinius tinklus ir skaitmeninius kanalus.

Šios iniciatyvos tikslas – suteikti jauniems krepšininkams vertingos žiniasklaidos patirties ir padėti pasiruošti galimoms karjeros kryptims po sporto. O M. Buzelio debiutą palengvino ir technologinė pagalba.

What's the most "T.J. McConnell play" each of the Pacers has seen?



Player correspondent Matas Buzelis got to the bottom of it 😂 https://t.co/nLcTbIo2r0 pic.twitter.com/MU16lHgkaV