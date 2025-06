Namajunas ir Maverick ceremoniniai svėrimai Atlantoje: Usmaną palaikė Ngannou

Penktadienio rytą abu kovotojai sėkmingai įvykdė svėrimą, o vakare abu žengė į sceną ceremoniniams svėrimams. Įžengdamas į areną, K. Usmanas buvo lydimas buvusio UFC sunkiasvorių čempiono Franciso Ngannou.

Po to K. Usmanas ir J. Buckley surengė įtemptą akių susidūrimą ir nei vienas iš jų nenorėjo nusileisti.

