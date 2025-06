MMA kovotoja Miranda Maverick: ruoštis dvikovai su Rose Namajunas padėjo motinystė ir nuosavi verslai

M. Maverick gyvenimas, ruošiantis kovai su R. Namajunas, kardinaliai pasikeitė – ji su vyru įsivaikino dukrelę.

„Tai nuostabi patirtis. Motinystė mane visiškai pakeitė. Dabar jau žinau, ką reiškia motiniška meilė. Dukrelės įsivaikinimas man suteikė labai daug motyvacijos, ateitis dabar atrodo daug šviesesnė. Šita kova bus pirmoji, kurią matys ir mano dukrelė, nors ji dar nesupras, kas čia vyksta“, – teigė M. Maverick.

M. Maverick prieš tai pilnu etatu dirbo „The Hershey“ kompanijos duomenų analitike, o įsivaikinusi dukrelę išėjo motinystės „atostogų“, kas jai leido pasiruošti kovai prieš R. Namajunas.

„Jei dar nežinojote, prieš tai turėjau dirbą pilnu etatu. Dabar esu motinystės atostogose, tad visą tą atsiradusi laisvą laiką užėmė kūdikio priežiūra. Vyras ir kiti šeimos nariai man labai padeda. Vyras rūpinasi kūdikiu naktimis, kad galėčiau gerai išsimiegoti treniruočių stovyklos metu. Mama buvo atvykusi praėjusią savaitę, o tėtis padėjo pirmąsias dvi savaites“, – pasakojo M. Maverick.

M. Maverick taip pat turi verslininkės „gyslelę“. Moteris turi savo drabužių liniją, pardavinėja marinuotus agurkus, medų ir kitus produktus.

Odd news but… 😂 New side hobby!



Pickles- ALL from scratch

Dm me today to order! I can ship ANYWHERE!



Options (spears or sliced):

- Regular Dill

- Sour Dill

- Garlic Dill

- Bread & Butter

- Sweet

- Sweet Sugar-free



$12/pint

$20/quart

$200 for 12 qt (can be assorted) pic.twitter.com/zsJ6lTpKaQ

