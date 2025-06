UFC kovotoja Arianė da Silva patyrė nesėkmių grandinę: bauda už viršytą svorį, pralaimėta kova ir nutrūkęs kontraktas

Dar penktadienį brazilė turėjo rimtų problemų svėrimuose. A. da Silva svėrė 59,87 kg ir net 2,72 kg viršijo nustatytą limitą. Galiausiai ji susitarė dėl kovos su svorį numetusia Wang Cong, bet turėjo atiduoti varžovei 25 proc. savo uždarbio.

Nors A. da Silva šeštadienį į kovą stojo turėdama svorio pranašumą, tai jai neatnešė jokios naudos. Brazilė pralaimėjo prieš W. Cong visus 3 raundus (27:30, 27:30, 27:30).

Šios savaitės pradžioje pranešta, kad UFC nusprendė nepratęsti kontrakto su 3 pralaimėjimus iš eilės patyrusia A. da Silva. Apie tai pirmasis pranešė „Ag Fight“ portalas.

🚨ROSTER UPDATE🚨



Ariane da Silva Has Been Removed From The UFC Roster Following #UFC316



Per @FullContactMTWF pic.twitter.com/7hyCIUDftR