Kiek JAV mokesčių mokėtojams kainuoja Donaldo Trumpo apsilankymai UFC renginiuose

Niekam ne paslaptis, jog D. Trumpas yra didelis kovinio sporto gerbėjas. Kai tik UFC rengia „pay-per-view“ kategorijos turnyrus JAV teritorijoje, tai šalia narvo dažniausiai galima išvysti sėdintį D. Trumpą. „UFC 316“ turnyre šalia D. Trumpo buvo galima išvysti ir Marco Rubio, Tulsi Gabbard, Ivanką Trump, Mike‘ą Tysoną ir kitus.

Naujoji UFC čempionė Kayla Harrison iš karto po kovos įteikė diržą D. Trumpui, vėliau JAV prezidentui pagarbą atidavė ir čempiono diržą apgynęs Merabas Dvališvilis.

Last night, June 7, 2025, UFC champion Kayla Harrison put a championship belt on President Donald along with a big hug for Trump following her submission victory at UFC 316, Additionally, UFC fighter Kevin Holland honored Trump with a handshake after his win at UFC 302. pic.twitter.com/aLDSvtHv7S