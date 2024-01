Mariaus Grigonio „Panathinaikos“ klubą pasitiks sausakimša „Žalgirio“ arena

Tai bus antrosios dvigubos Eurolygos savaitės rungtynės – sausio 31-ąją žalgiriečiai susitiks su Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkais.

„Žalgirio“ akistata su Turkijos čempionais yra paskelbta Eurolygos savaitės rungtynėmis. Į šią dvikovą tirpsta paskutinieji bilietai.

Be to, susitikimas su „Anadolu Efes“ belieka vos ne paskutine galimybe per 2 artimiausius mėnesius išvysti Eurolygos krepšinį gyvai. Vasario mėnesį daugiau Eurolygos mačų „Žalgirio“ arenoje nevyks, o į kovo 1 d. rungtynes su Pirėjo „Olympiacos“ liko vos keliasdešimt bilietų.

Iki šiol „Žalgirio“ gerbėjai visus bilietus į Eurolygos rungtynes namuose buvo išpirkę 27-is kartus iš eilės.

Sausio mėnesį kauniečių dar laukia vienerios rungtynės ir „Betsafe-LKL“ čempionate. Sausio 28 d. į „Žalgirio“ areną atvyks Mažeikių „M Basket–Delamode“ krepšininkai.

Taip pat, Kauno „Žalgiris“ kartu su ilgamečiu partneriu „West Express“ kviečia komandą palaikyti Eurolygos išvykos rungtynėse. Pasiūlymus galima rasti čia.