„Manchester United“ iš „Chelsea“ pavogė tašką: vaikiška Jorginho klaida, kurią italas ištaisė 11 metrų baudiniu

Prieš rungtynes „Man Utd“ ekipos sirgaliai skėsčiojo rankomis, nes laikinai ekipai vadovaujantis Michaelas Carrickas į startinį vienuoliktuką neįtraukė Cristiano Ronaldo, kuris į aikštę žengė tik 69-ą minutę.

Pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių, tačiau aikštėje visiškai dominavo „Chelsea“ futbolininkai, greitai perimdavę kamuolius iš „Man Utd“ futbolininkų ir užgesindavę visas jų progas greitoms atakoms.

Jadonas Sancho 50-ąją minutę pasinaudojo grubia patyrusio italo Jorginho klaida aikštės viduryje ir išbėgęs vienas prieš vartus nuginklavo „Chelsea“ vartininką Edouardo Mendy 1:0.

Rashford and Sancho sprinting scared Jorginho he had to let them through… #CHEMUN pic.twitter.com/gZNJRudbcl