Sunku patikėti: šimtaprocentinę progą turėjęs „Arsenal“ lyderis nepataikė į tuščius vartus

Iš Gabono kilęs 32-ejų puolėjas pirmojo kėlinio pabaigoje iššvaistė auksinę progą pasižymėti. P-E.Aubameyangui po kojomis nukrito varžovų vartininko atmuštas kamuolys. Parkritęs Martinas Dubravka išgelbėti komandos nebegalėjo, o P-E.Aubameyangui tereikėjo pataikyti į vartus iš metro atstumo, tačiau jam tai pasirodė per sudėtinga užduotis.

Priblokšti „Arsenal“ fanai negalėjo patikėti tokia puolėjo nesėkme, tuo labiau, kad P-E.Aubameyangas yra rezultatyviausias komandos futbolininkas šiame sezone (13 rungtynių, 7 įvarčiai).

Just in case you didn't see Auba miss, here it is#FPLCommunity #FPL #GW13 pic.twitter.com/LYp5PALXc2