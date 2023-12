„Manchester City“ sukūrė istoriją – iškovojo penktąjį trofėjų per vienus metus

Pepo Guardiolos komanda, turnyre dalyvaujanti po to, kai praėjusį sezoną laimėjo Čempionų lygą, puikiai pradėjo rungtynes, nes J. Alvarezas įmušė jau po 40 sekundžių, kai Nathanas Ake tolimu smūgiu pataikė į virpstą.

Antrąjį įvartį jie įmušė 27-ąją minutę, kai Nino į savo vartus nukreipė Philo Fodeno perdavimą.

Antroje rungtynių pusėje anglas Fodenas pats įmušė įvartį, kai prasiveržė pro vidurį ir įmušė J. Alvarezo perdavimą, o 88-ąją minutę argentiniečių puolėjas įmušė antrąjį įvartį smūgiu į tolimąjį vartų kampą.

Sėkmė reiškė, kad „Man City“ prilygsta „Manchester United“, „Liverpool“ ir „Chelsea“ klubams, iškovojusiems Pasaulio klubų taurę, ir tapo pirmąja Anglijos komanda, laimėjusia penkis trofėjus per vienerius kalendorinius metus.

Po praėjusio sezono „Premier“ lygos, FA taurės ir Čempionų lygos trejeto rugpjūtį sekė ir triumfas UEFA Supertaurėje.

„Tai buvo neįtikėtini metai, – sakė P. Guardiola. – Šiandien uždarėme šį skyrių. Laimėjome viską, ką galėjome. Dabar laikas bandyti iš naujo.“

🚨🏆 Manchester City are Champions of the World by beating Fluminense 4-0.



Five titles in 2023 5️⃣✨



Premier League 🏆

FA Cup 🏆

Champions League 🏆

UEFA Super Cup 🏆

