Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Man City“ išleido pergalę iš rankų prieš „Monaco“, „Arsenal“ užtikrintai įveikė „Olympiacos“

2025-10-02 00:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 00:08

UEFA Čempionų lygos rungtynės tarp „Monaco“ ir „Manchester City“ komandų baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

UEFA Čempionų lygos rungtynės tarp „Monaco“ ir „Manchester City“ komandų baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.

REKLAMA
0

Erlingas Haalandas rungtynių pradžioje sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0. Netrukus Jordanas Teze nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos nepaliko šansų vartininkui ir išlygino rezultatą 1:1.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Haalandas pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliu smūgiu galva vėl persvėrė rezultatą „Man City“ naudai 2:1. Ericas Dieras rungtynių pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išplėšė lygiąsias 2:2.

REKLAMA
REKLAMA

E. Haalandas pelnė daugiau įvarčių (52) per pirmąsias 50 sužaistų rungtynių Čempionų lygoje nei devynios komandos (Zagrebo „Dinamo“, „Anderlecht“, „Lille“, „Club Brugge“, „Bešiktaš“, „Celtic“, „Galatasaray“, Maskvos CSKA, „Panathinaikos“)

REKLAMA

Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Arsenal“ klubas 2:0 nugalėjo Pirėjo „Olympiacos“ futbolininkus.

Gabrielis Martinelli pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir nukreipęs jį į vartus išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0. 

Chiquinho sužaidus kiek daugiau nei valandą nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas po VAR užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs. Bukayo Saka rungtynių pabaigoje pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir įtvirtino „kanonierių“ pergalę rezultatu 2:0.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų