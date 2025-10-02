„Man City“ išleido pergalę iš rankų prieš „Monaco“, „Arsenal“ užtikrintai įveikė „Olympiacos“

Erlingas Haalandas rungtynių pradžioje sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0. Netrukus Jordanas Teze nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos nepaliko šansų vartininkui ir išlygino rezultatą 1:1.
E. Haalandas pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliu smūgiu galva vėl persvėrė rezultatą „Man City“ naudai 2:1. Ericas Dieras rungtynių pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išplėšė lygiąsias 2:2.
E. Haalandas pelnė daugiau įvarčių (52) per pirmąsias 50 sužaistų rungtynių Čempionų lygoje nei devynios komandos (Zagrebo „Dinamo“, „Anderlecht“, „Lille“, „Club Brugge“, „Bešiktaš“, „Celtic“, „Galatasaray“, Maskvos CSKA, „Panathinaikos“)
Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Arsenal“ klubas 2:0 nugalėjo Pirėjo „Olympiacos“ futbolininkus.
Gabrielis Martinelli pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir nukreipęs jį į vartus išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0.
Chiquinho sužaidus kiek daugiau nei valandą nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas po VAR užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs. Bukayo Saka rungtynių pabaigoje pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir įtvirtino „kanonierių“ pergalę rezultatu 2:0.
