Malašauskas: apie „Gargždų“ pergales prieš LKL grandus ir lyderio potencialą

Po gargždiškių kojomis jau krito „Šiauliai“, Vilniaus „Rytas“ ir Klaipėdos „Neptūnas“, o naujausia auka – Panevėžio „Lietkabelis“.
P.Malašauskui pastaroji pergalė yra išskirtinė, nes pastaruosius trejus metus jis Panevėžyje asistavo Nenadui Čanakui.
Po rungtynių specialistas apžvelgė sėkmingą atkarpą ir įvertino savo lyderio galimybes toliau kilti karjeros laiptais.
„Noriu pasveikinti visą bendruomenę, nes mieste vyksta šventės, kai vyksta „Gargždų“ rungtynės. Mano komentaras – nesustokite, toliau mus palaikykite ir tikėsimės, kad tų pergalių bus daugiau. Man, asmeniškai, buvo emocingos rungtynės. Daug emocijų slėpiau, dabar ir patiriu nuosmukį, bet nugalėjome tikrai stiprią ir gerai treniruojamą komandą, kuri gerai žaidžia Europoje. Tikrai tuo džiaugiamės“, – teigė P.Malašauskas.
– Kas lėmė pergalę?
– Rungtynių pradžioje žaidėme savo krepšinį, agresyvi gynyba, išsimušinėti ir bėgti į greitą puolimą. Po to mus įvėlė į pozicinį krepšinį. Jame yra labai sunku žaisti prieš „Lietkabelį“. Mums tas klampumas nėra pranašumas, strigome, tie šeši taškai, kuriais atsilikome, atrodė kaip 15 ar 20 taškų. Gale pavyko pagreitinti žaidimą, sugrįžti prie to, ką mes mokame daryti ir tada jau rungtynės į mūsų pusę.
– Tris sezonus dirbote šalia Nenado Čanako. Kiek tai galėjo padėti?
– Man padėjo, bet komandą ruošė Vidas Ginevičius ir jam nebuvo lengva. Tikrai netradicinė komanda, sunku ją analizuoti, daug užtvarų be kamuolio ir tikrai nėra lengvas darbas. Man, asmeniškai, lengviau, nes žinau daug dalykų, ką treneris daro, bet yra nauji žaidėjai ir jis gerai prie jį prisitaiko. Nėra, kad žaistų viską tą patį. Nėra, kad viską žinočiau, nes nauji žaidėjai. Man buvo paprasčiau, bet kas ruošia skautingą, prieš „Lietkabelį“ tai nėra lengva.
– Jau pasiekta daug saldžių pergalių. Kuris triumfas prieš grandus buvo saldžiausias?
– Galima išskirti pirmą pergalę prieš „Šiaulius“, nes ji nuėmė visą spaudimą, iškart lengviau jautiesi. Klaipėdos kraštas, rajonas ir miestas mums yra tikrai labai svarbus. Komanda dar nebuvo laimėjusi Vilniuje, tai irgi smagu. Iš esmės tos visos nugalėtos europinės komandos – nerealus jausmas. Po tokių rungtynių gali būti tik roko žvaigždės. Mes tuo mėgaujamės. Negalime priprasti prie tokių pergalių, turime jomis džiaugtis ir jų siekti. Esame autsaideriai ir toks mūsų mentalitetas.
– Langstonas Wilsonas pasuko koją, vėliau grįžo, bet po pertraukos jo nematėme. Kodėl?
– Per ilgąją pertrauką jam perteipavo koją. Pagal rungtynių eigą, žinome, kad turime rungtynes antradienį, tad galvojau, kad bus geriau jį pataupyti. Nesvarbu, gali ar negali. Po to paaiškėjo, kad jam ten iš tikrųjų nėra labai gerai. Buvo mano sprendimas, bet vėliau paaiškėjo, kad jis ir negalėjo tęsti rungtynių. Kaip bus su juo sekančiose rungtynėse – nežinome, galime tik spėlioti.
– Dar vienerios puikios Jaquano Carloso rungtynės. Kur yra šio žaidėjo lubos?
– Tai yra tik spėliojimai ir spekuliacijos. Jis yra jaunas žaidėjas, 24 metų, turi viską, ko reikia aukštesniam lygiui, o kaip susiklostys – pamatysime. Esu jo gerbėjas, sekiau jį praeitais metais. Gal negalvojau, kad bus taip gerai, bet jei jis išliks sveikas ir atiduos save, turi viską, kad žaistų aukštesniame lygyje.
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