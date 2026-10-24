Traumą patyręs Banchero iškrito iš „Magic“ rikiuotės

ESPN žurnalistas Shamsas Charania praneša, kad puolėjui diagnozuotas lengvo laipsnio dešinės kojos aukštasis čiurnos raiščių patempimas.
Po tokio pobūdžio traumos įprastai sveikstama nuo keturių iki šešių savaičių, tačiau konkreti P. Banchero sugrįžimo data kol kas nėra aiški.
Krepšininkas susižeidė penktadienio rungtynėse, kuriose „Magic“ 93:115 nusileido Minesotos „Timberwolves“ ir patyrė antrąjį pralaimėjimą iš eilės.
Trečiojo kėlinio pradžioje P. Banchero nesėkmingai nusileido ant parketo kovodamas dėl atšokusio kamuolio kartu su komandos draugu Jalenu Suggsu.
Po šio epizodo puolėjas patraukė į rūbinę, kur buvo įvertinta jo būklė. Nors vėliau amerikietis trumpam sugrįžo į aikštę, ketvirtajame kėlinyje jis nebežaidė.
Per 26 minutes P. Banchero spėjo pelnyti 14 taškų, atkovoti 6 kamuolius ir atlikti 5 rezultatyvius perdavimus.
Praėjusį sezoną „Magic“ lyderis sužaidė 72 rungtynes, o 2024–2025 metų sezone dėl įplyšusio įstrižinio pilvo raumens buvo priverstas apsiriboti vos 46 susitikimais.
Dabar Orlando komandai, sezoną pradėjusiai dviem pralaimėjimais, gali tekti kelias savaites verstis be vieno svarbiausių savo puolimo žaidėjų.
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