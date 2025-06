Majamio „Inter“ ir „Porto“ akistata FIFA Pasaulio klubų taurėje – komandos kovos dėl pirmosios pergalės

Šį vakarą savo antrojo turo rungtynes sužais A grupės komandos. 22:00 val. Majamio „Inter“ komanda stos į akistatą su „Porto“ iš Portugalijos. Rungtynes tiesiogiai galėsite stebėti per TV3 televiziją, o jų eigą kviečiame tiesiogiai sekti sportas.lt portale.

Majamio „Inter“ – „Porto“

Turnyro situacija: A grupės antroji akistata. Visi keutri klubai savo sąskaitoje turi po tašką.

Group A is on a knife’s edge at the FIFA Club World Cup! 🌍🤯



After the 1st round, all four teams are stuck on 1️⃣ point each… And not a single goal scored yet! 😳#FIFAClubWorldCup #FIFACWC #InterMiami #Oporto pic.twitter.com/oZP0nB4ug3