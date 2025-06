FIFA suspendavo „Boca Juniors“ žaidėjus A. Herrerą ir N. Figalį keturiems mačams po raudonų kortelių rungtynėse su „Benfica“

Argentinos komanda nesutinka su sankcijomis, skirtomis jų žaidėjams, po to, kai „Benfica“ žaidėjas Andrea Belotti sulaukė dvejų rungtynių diskvalifikacijos už tai, kad pakelta koja pataikė Ayrtonui Costai į pakaušį.

„Mes jau susisiekėme su FIFA, kad galėtume pateikti apeliaciją“, – situaciją pakomentavo klubo atstovas.

Ketvirtadienį Majamio „Inter“ - „Porto“ rungtynes nuo 21.50 val. stebėkite per TV3, o dar daugiau FIFA pasaulio futbolo klubų taurės rungtynių parodys Go3.

A.Herrera buvo pakeistas dėl patirtos traumos. Pastarasis net ir būdamas ant atsarginio žaidėjų suolelio užsidirbo raudoną kortelę, nes protestavo prieš teisėjo Cesaro Ramoso sprendimą skirti vienuolikos metrų baudinį. Tuo tarpu J. Figalis buvo išvarytas iš aikštės 88-ąją minutę už pražangą esant lygiam rezultatui 2:2.

„Boca Juniors“ kitas rungtynes FIFA pasaulio klubų taurėje žais naktį iš penktadienio į šeštadienį, kai susitiks su Miuncheno „Bayern“ futbolininkais (04.00 val.)

Just the THREE red cards as Boca Juniors faced Benfica 🟥



Former Man Utd midfielder Ander Herrera was sent off from the bench as the two sides drew 2-2 at the Club World Cup 🆚 pic.twitter.com/lhgSs2inri